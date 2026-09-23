Agenzia delle Entrate, consulenza e servizi, si allunga l’orario di apertura al pubblico: calendario aggiornato per gli uffici della Sicilia

Uffici dell’Agenzia aperti più a lungo per rafforzare l’assistenza ai cittadini e ai professionisti. L’iniziativa coinvolge circa 160 strutture su tutto il territorio nazionale, nelle quali l’orario dedicato ai servizi in presenza viene prolungato e viene potenziata anche l’assistenza da remoto. La nuova organizzazione punta a integrare l’offerta di servizi telematici e canali di assistenza a distanza con una maggiore disponibilità nel rapporto diretto con i funzionari, con particolare attenzione alle pratiche che richiedono un confronto diretto.

Sicilia: aperture extra con assistenza mirata – Gli orari aggiornati degli uffici coinvolti nell’iniziativa possono essere consultati sul sito dell’Agenzia, nella pagina dedicata alla direzione regionale, a questo link: Sicilia: aperture extra con assistenza mirata – Gli orari aggiornati degli uffici coinvolti nell’iniziativa

possono essere consultati sul sito dell’Agenzia, nella pagina dedicata alla direzione regionale, a questo

link: Direzioni Provinciali e uffici Provinciali territorio – Sicilia – Sicilia – Agenzia delle Entrate.

Durante le aperture pomeridiane degli Uffici Territoriali sarà possibile prenotare un appuntamento pomeridiano per avere assistenza nei casi, non risolti tramite canale telematico, che richiedono un’interlocuzione più approfondita. Inoltre, continueranno a essere gestiti in presenza anche i casi di necessità e urgenza, le richieste di persone anziane e persone con disabilità e l’acquisizione di documenti e istanze. L’ampliamento dell’assistenza riguarda anche gli Uffici provinciali-Territorio di Catania e Palermo, che dedicano ai professionisti interessati un supporto da remoto aggiuntivo per i servizi relativi al catasto fabbricati e al catasto terreni.