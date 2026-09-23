Caltanissetta, FOReIP e l’Università di Bari in sinergia: grande partecipazione al seminario sulla sicurezza

Si è svolto con grande partecipazione di pubblico, lunedi 21 settembre nella sede della FOReIP in Via Guglielmo Borremans 8 a Caltanissetta, il seminario dal titolo “L’Università come infrastruttura di sicurezza: tre intelligenze — umana, artificiale, interculturale — per la prevenzione”.

L’incontro, che ha visto la presentazione della nuova edizione del Master in Terrorismo, prevenzione della radicalizzazione eversiva, sicurezza e cybersecurity. Politiche per l’integrazione interreligiosa e interculturale e per la deradicalizzazione dell’ Università degli Studi di Bari Aldo Moro, ha approfondito il ruolo strategico dell’alta formazione universitaria nell’affrontare le sfide globali della sicurezza contemporanea.

Sono intervenuti:Laura Sabrina Martucci, Coordinatrice del Master UniBa T.P.R. ESC,Vincenzo Priolo, Analista esperto in sicurezza,Angelo Iannello, Sociologo,Raffaella Scelzi, Analista comportamentale.L’iniziativa, che ha rappresentato anche un’importante occasione conviviale e di conoscenza per il corpo docente, ha registrato un intenso dibattito sulle tre intelligenze poste al centro del modello formativo: umana, artificiale e interculturale.L’incontro si è svolto alla presenza dell’ Assessore del Comune di Caltanissetta Salvatore Licata, il quale ha portato i saluti dell’Amministrazione Comunale e si è complimentato con Angelo Iannello per il meritevole impegno che svolge nell’organizzazione culturale nella Città di Caltanissetta.

Un plauso reso ancora più significativo dal fatto che lo stesso Angelo Iannello insieme a Sabrina Martucci e Raffaella Scelsi e Vincenzo Priolo, nella mattinata dello stesso giorno, erano stati insigniti del prestigioso Riconoscimento all’Impegno Sociale “Costa Livatino” presso la Sala Convegni del Tribunale di Caltanissetta, alla presenza del Procuratore della Repubblica Dott. Salvatore De Luca e della Presidente della Corte d’Appello di Caltanissetta Dott.ssa Domenica Motta.L’Associazione FOReIP ringrazia l’Università degli Studi di Bari, i relatori, le Istituzioni presenti e tutti i partecipanti per il successo dell’iniziativa, che conferma la vocazione di Caltanissetta come polo di alta formazione e di riflessione sui temi della legalità e della sicurezza.