Vannacci: “Unione omessessuale non è famiglia, non può procreare”

“Quella tra due omosessuali e’ una unione non e’ una famiglia e non ha la stessa dignita’ della famiglia. La famiglia e’ un’unione tra un uomo e una donna che potenzialmente possono avere dei figli. La capacita’ di procreazione e’ l’unica funzione che ci consente di sopravvivere, quindi ecco perche’ e’ importante la famiglia”.

Il leader di Futuro nazionale Roberto Vannacci, torna su Instagram su temi a lui cari come la famiglia e l’utero in affitto. E, interpellato in merito ribadisce che “l’amore tra due persone e’ condizione necessaria ma non sufficiente” per parlare di famiglia. E poi, come avea spiegato al Forum di Orvieto, chiarisce anche il suo pensiero sull’utero in affitto: “non sono mai le donne benestanti e ricche che si prestano ad affittare l’utero ma le poveracce che, per sopravvivere, si fanno pagare fior di milioni o fior di decine di migliaia di euro da gente privilegiata che ha i soldi da spendere, per prestarsi a questa pratica”.

Questa pratica – insiste Vannacci – “in primo luogo schiavizza la donna e la trasforma in un ‘forno'”, in secondo luogo, “avalla il concetto che la vita umana si regala, si cede o si vende, perche’ quell’essere che nasce dall’utero in affitto viene ceduto, venduto o comprato”. “Questo io non lo accetto per il bene che voglio alle donne e per il bene che voglio agli esseri umani. Per me una donna non e’ un forno”, la chiosa del generale.