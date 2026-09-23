Equinozio d’Autunno con calo delle temperature minime, piogge venerdì poi weekend di sole

(Adnkronos) – Oggi, mercoledì 23 settembre, ricorre l'Equinozio d'Autunno: il momento astronomico in cui il Sole si trova allo zenit sull'equatore terrestre, determinando la pari durata tra le ore di luce e quelle di buio su tutto il pianeta. Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma che tale passaggio, quest’anno, coinciderà con un progressivo cambio della circolazione generale, che porterà un primo calo delle temperature minime. Transito della prima perturbazione autunnale. Entro 48 ore la Penisola sarà interessata dal passaggio del primo sistema perturbato della nuova stagione. Nella giornata di venerdì il fronte determinerà precipitazioni diffuse sulle regioni centro-meridionali, estese a gran parte del territorio. I fenomeni si distingueranno per la loro rapidità di spostamento, muovendo velocemente verso il Bacino Egeo e la Grecia. L'allontanamento del fronte favorirà un diffuso ripristino di condizioni soleggiate durante il fine settimana. Tuttavia, il ricambio d'aria in quota e le ampie schiarite notturne determineranno una flessione dei valori minimi, che nei fondovalle del Centro e lungo la Pianura Padana potranno localmente scendere al di sotto dei 10°C. A partire dalla prossima settimana è previsto il riconsolidamento dell'Anticiclone delle Azzorre, a garanzia di stabilità atmosferica. Per quanto riguarda le tendenze a lungo termine, le ultime emissioni del Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Termine (ECMWF) indicano per il trimestre compreso tra ottobre e dicembre valori termici e pluviometrici mediamente superiori alla norma climatologica sull'Italia. Trattandosi di proiezioni probabilistiche, il quadro rimane soggetto all'evoluzione dei principali indici di teleconnessione e delle dinamiche legate a El Niño. L'elemento di maggiore probabilità risiede attualmente nella persistenza di un profilo termico complessivamente al di sopra delle medie di riferimento per tutta la parte finale dell'anno. Mercoledì 23. Al Nord: soleggiato, clima mite, più nubi al Nordest. Al Centro: tempo stabile, temperature in calo. Al Sud e sulle Isole: rovesci sparsi su Sardegna e Sicilia. Giovedì 24: Al Nord: generale stabilità con schiarite. Al Centro: nubi in aumento. Al Sud: qualche pioggia in Sardegna. Venerdì 25: Al Nord: soleggiato. Al Centro: veloci rovesci su Adriatiche e basso Lazio. Al Sud: precipitazioni diffuse, con tendenza a rapido esaurimento da ovest. Tendenza: presenza sempre maggiore dell'Anticiclone delle Azzorre con tempo stabile su tutte le regioni.

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