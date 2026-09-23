Gela, il 23 settembre presentazione del libro “La Guardiana” di Caterina Battilocchio

Un incontro dedicato alla lettura e al dialogo con l’autrice: mercoledì 23 settembre 2026, alle ore 18:30, Caterina Battilocchio presenterà il suo libro “La Guardiana” presso il locale La Capannina di Gela.La presentazione organizzata da Sicoi e che vede come media partner Gela Brainstorming APS, offrirà al pubblico l’occasione di avvicinarsi all’opera e di conoscere il percorso che ne ha portato alla scrittura.Al centro dell’appuntamento ci saranno il libro e la voce di chi lo ha scritto: un’opportunità per scoprire motivazioni, spunti e riflessioni direttamente dalle parole di Caterina Battilocchio.La serata si rivolge agli appassionati di letteratura e a quanti desiderano partecipare a un momento di vita culturale della città. L’appuntamento è alla Capannina, mercoledì 23 settembre alle 18:30.