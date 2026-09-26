“La Pace oltre la parola”, la nuova opera di Francesco Guadagnuolo dedicata al viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia

Il titolo è particolarmente suggestivo. Cosa significa “La Pace oltre la parola”?

Significa superare la retorica. Esistono parole che rischiano di essere consumate dall’abitudine. “Pace” è una di queste. La ripetiamo continuamente fino a credere di conoscerla. Io ho cercato di andare oltre il significato convenzionale. Nel quadro la Pace non appare come un simbolo rassicurante o come una semplice colomba. Appare come una domanda aperta. Una responsabilità. Una costruzione ancora incompiuta. Per questa ragione ho scelto il titolo “La Pace oltre la parola”.

Lei parla spesso di Transrealismo. In che modo quest’opera ne rappresenta l’essenza?

Direi che la rappresenta pienamente. Il Transrealismo non consiste nel dipingere la realtà così come appare. Consiste nell’attraversarla. La realtà visibile è soltanto il primo livello dell’esistenza. Dietro gli avvenimenti agiscono energie storiche, psicologiche, spirituali e simboliche che normalmente sfuggono sullo sguardo. Il compito dell’artista è renderle percepibili.

Nel dipinto troviamo elementi reali: Papa Leone XIV, il pianeta Terra, Strasburgo, Bruxelles, le stelle europee, gli strumenti della guerra e gli oggetti della vita quotidiana. Ma la loro relazione genera una dimensione ulteriore. Una realtà della coscienza. Una realtà che va oltre il dato materiale. È questa la dimensione transrealista.

Nell’opera compare Papa Leone XIV collocato tra Strasburgo e Bruxelles. Quale significato attribuisce a questa scelta?

Nel mio linguaggio nulla è puramente illustrativo. Strasburgo e Bruxelles non rappresentano semplicemente due città. Sono due archetipi della coscienza europea. Strasburgo rappresenta la memoria. Bruxelles rappresenta il progetto. Strasburgo custodisce il ricordo delle guerre, delle frontie re contese e delle ferite che hanno attraversato il continente. Bruxelles rappresenta invece il tentativo di trasformare quella memoria in cooperazione, diritto e costruzione politica. Fra questi due poli ho collocato Leone XIV. Non come figura di potere. Ma come coscienza morale dell’Europa. Come voce capace di interrogare il nostro tempo.

In che modo il dipinto La Pace oltre la parola si collega alle altre opere della mostra?

Direi che rappresenta il punto di convergenza dell’intero percorso espositivo. Ogni opera del ciclo affronta un aspetto particolare del viaggio di Papa Leone XIV e, allo stesso tempo, una diversa dimensione della coscienza europea. Il dipinto “Il Ponte dello Spirito: da Parigi a Metz” riflette sul rapporto tra memoria e futuro. Le opere dedicate a Notre-Dame, al Carmine di Pavia ed a Lourdes esplorano il tema della spiritualità e della speranza. La tavola dedicata a Robert Schuman e alla città di Metz affronta invece il tema della responsabilità politica e morale dell’Europa contemporanea. Tutti questi percorsi confluiscono in “La Pace oltre la parola”, in quest’opera le domande disseminate lungo l’intera mostra trovano uno spazio comune di riflessione. Per questo considero il dipinto non soltanto una delle opere del ciclo, ma la sua sintesi filosofica. Dal punto di vista curatoriale, esso può essere definito la chiave ermeneutica dell’intero ciclo transrealista dedicato a Papa Leone XIV, poiché raccoglie in una sola visione i tre grandi temi che attraversano l’intera esposizione: la Spiritualità, l’Europa e il Futuro della Pace. La Spiritualità è rappresentata dal volto di Leone XIV che assume il ruolo di coscienza morale capace di interrogare il nostro tempo. L’Europa emerge attraverso Strasburgo, Bruxelles, le dodici stelle dell’Unione Europea e il richiamo ideale a Robert Schuman, uno dei padri dell’integrazione europea, che sosteneva che l’Europa dovesse essere costruita attraverso realizzazioni concrete capaci di creare una solidarietà effettiva tra i popoli: un’unità superiore, capace di andare oltre la semplice somma delle singole nazioni. Il Futuro della Pace appare invece come la grande questione ancora aperta del XXI secolo. Non una Pace celebrata come conquista definitiva, ma una Pace da progettare, costruire e difendere.

Nel testo critico della mostra si legge una frase molto forte: “La Pace è la più grande infrastruttura incompiuta dell’umanità”. Cosa significa?

Viviamo nell’epoca delle grandi infrastrutture. Abbiamo costruito reti digitali globali, sistemi satellitari, tecnologie avanzatissime e persino nuove forme di intelligenza artificiale. Abbiamo sviluppato strumenti potentissimi di comunicazione e apparati militari di straordinaria complessità. Ma non abbiamo ancora costruito una vera infrastruttura globale della Pace. Non abbiamo ancora creato meccanismi efficaci capaci di prevenire i conflitti prima che esplodano. Per questo considero la Pace il più ambizioso progetto ancora incompiuto della civiltà umana.