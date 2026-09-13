Salute

Serradifalco. Alla Chiesa dell’Immacolata benedetti gli zaini dei piccoli alunni in vista del nuovo anno scolastico

Redazione 1

Serradifalco. Alla Chiesa dell’Immacolata benedetti gli zaini dei piccoli alunni in vista del nuovo anno scolastico

Dom, 13/09/2026 - 15:37

Condividi su:

SERRADIFALCO. S’è svolta oggi, domenica 13 settembre, la Benedizioni degli zaini presso la Chiesa dell’Immacolata. A benedire gli zaini di decine di bambini è stato il parroco don Calogero Mantione. I bambini hanno accolto con gioia ed entusiasmo l’appello a far benedire i propri zaini.

Alla fine, proprio gli zaini che, per il prossimo anno scolastico, saranno loro fedeli compagni d’avventure scolastiche, sono stati i protagonisti di una messa nel corso della quale la benedizione degli zaini ha costituito un momento di attenzione verso i bambini, ma anche verso le loro stesse famiglie in un contesto di positiva condivisione.

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta