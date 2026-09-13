Serradifalco. Alla Chiesa dell’Immacolata benedetti gli zaini dei piccoli alunni in vista del nuovo anno scolastico

SERRADIFALCO. S’è svolta oggi, domenica 13 settembre, la Benedizioni degli zaini presso la Chiesa dell’Immacolata. A benedire gli zaini di decine di bambini è stato il parroco don Calogero Mantione. I bambini hanno accolto con gioia ed entusiasmo l’appello a far benedire i propri zaini.

Alla fine, proprio gli zaini che, per il prossimo anno scolastico, saranno loro fedeli compagni d’avventure scolastiche, sono stati i protagonisti di una messa nel corso della quale la benedizione degli zaini ha costituito un momento di attenzione verso i bambini, ma anche verso le loro stesse famiglie in un contesto di positiva condivisione.