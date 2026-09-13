Santa Caterina. Approvata all’unanimità in Consiglio comunale mozione a sostegno delle aziende agricole

SANTA CATERINA. Si è riunito il Consiglio Comunale, nel corso del quale sono stati discussi e approvati importanti provvedimenti riguardanti la gestione dell’Ente, i servizi alla cittadinanza e il sostegno al territorio. Tra i punti all’ordine del giorno vi è stata una importante variazione al Bilancio di previsione 2026-2028, necessaria per dare attuazione alle scelte e agli indirizzi dell’attuale Amministrazione. Le risorse consentiranno di portare avanti diversi interventi, tra cui il restauro della fontana, la sistemazione del muro di cinta della Villa Castelnuovo, la riqualificazione di Piazza Notar Gallina, interventi su alcune strade comunali e numerose altre opere.

La proposta è stata approvata dalla maggioranza, con il voto contrario della minoranza. Successivamente si è proceduto alla presa d’atto e alla conferma dell’attuale assetto delle farmacie presenti sul territorio comunale. Il provvedimento è stato approvato all’unanimità.

Infine, è stata discussa la mozione urgente presentata dal gruppo di minoranza a sostegno della filiera cerealicola e dei produttori di grano duro, alla luce della difficile situazione che sta attraversando il comparto. I nostri agricoltori devono confrontarsi quotidianamente con prezzi di vendita sempre più bassi, costi di produzione elevati e le conseguenze delle difficili condizioni climatiche, che stanno mettendo a dura prova la sostenibilità delle aziende agricole. Un vero e proprio grido d’allarme, che ha trovato la piena condivisione della Giunta e dell’intero Consiglio Comunale, uniti nella necessità di richiamare l’attenzione delle istituzioni superiori e di sollecitare interventi concreti a tutela dei nostri agricoltori e di un settore fondamentale per l’economia del nostro territorio. Anche questo punto è stato approvato all’unanimità.