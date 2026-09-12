Mussomeli, conclusi eventi estivi: I ringraziamenti dell’Assessore allo Sport e Spettacolo Salvatore Castiglione

MUSSOMELI – A conclusione dello svolgimento degli eventi estivi 2026, l’assessore comunale allo Sport e Spettacolo, Salvatore Castiglione, evidentemente soddisfatto, ha ringraziato, anche tramite i social, quanti hanno collaborato alla realizzazione delle numerose manifestazioni che hanno richiesto impegno e particolare attenzione. Parole semplici e riconscenti. Questo il testo: “Eccoci arrivati alla fine di questa lunga estate. Da giugno a settembre abbiamo vissuto mesi pieni di musica, spettacoli, divertimento, incontri e soprattutto tanta voglia di stare insieme. Da Assessore allo Spettacolo, posso dirlo con il cuore: sono davvero orgoglioso di come è andata. Era il primo anno di questa nuova Amministrazione e abbiamo voluto provare a costruire un’estate per tutti. Per i bambini, con spettacoli e intrattenimento. Per i ragazzi, con musica, sport e divertimenti vari. Per gli adulti e le famiglie, con teatro, balli di gruppo e tanti momenti da condividere. Ma la cosa più bella è stata un’altra. Abbiamo aperto le porte alle idee di tutti, attraverso una manifestazione di interesse rivolta ai cittadini, alle associazioni e a chiunque avesse una proposta da mettere in campo. E sapete qual è stata la risposta? Più di 100 proposte! Non siamo riusciti, purtroppo, a realizzarle tutte. I motivi sono stati tanti e spesso indipendenti dalla nostra volontà. Ma quelle proposte non andranno perse. Anzi, saranno il punto di partenza per il prossimo anno, perché dietro ogni proposta c’è una persona, un’associazione, un’idea e soprattutto la voglia di fare qualcosa per Mussomeli. Ed è proprio questo lo spirito di Mussomeli in Festa 2026. Non è stata soltanto l’estate dell’Amministrazione. È stata l’estate di tutti. È stata l’estate delle associazioni, dei cittadini, delle parrocchie e dei loro Grest, delle associazioni sportive e di volontariato, di tutte quelle realtà che hanno organizzato, collaborato e dato il proprio contributo. È stata anche l’estate dei nostri locali, che hanno animato il paese con iniziative ed eventi durante tutta la stagione. Non voglio fare un elenco di nomi, perché sicuramente rischierei di dimenticare qualcuno. E non sarebbe giusto. A tutti voi, indistintamente, va il mio GRAZIE. Un grazie al Sindaco, alla Giunta e a tutta l’Amministrazione, con i quali abbiamo lavorato tanto per cercare di far riuscire ogni evento nel migliore dei modi. Un grazie speciale va ai ragazzi e a tutta la Pro Loco. La loro esperienza, la loro disponibilità e soprattutto il loro entusiasmo sono stati fondamentali. Hanno coordinato una parte importante degli eventi e sono stati una presenza preziosa durante tutta l’estate. E un ringraziamento particolare va al mio “mentore”, il Vice Presidente del Consiglio Seby Lo Conte. Una persona che mi ha accompagnato, consigliato e sostenuto in questo percorso. Non dico altro… Ma chi mi conosce sa quanto sia importante per me questo ringraziamento. Ma c’è un grazie che sento particolarmente forte. Quello agli operai del Comune. A loro che ci sono sempre. A loro che arrivano prima, preparano, sistemano, spostano, montano, smontano e risolvono problemi. A loro che, con grande disponibilità, sono sempre stati in prima linea. Perché senza il loro lavoro e la loro disponibilità, molti degli eventi non sarebbero semplicemente partiti. Grazie di cuore. Grazie al Comandante della Polizia Municipale e a tutte le Forze dell’Ordine, per aver garantito sicurezza e tranquillità durante le nostre manifestazioni e aver permesso a tutti di vivere le serate con serenità. E infine grazie a voi. A chi ha partecipato. A chi ha applaudito. A chi ha ballato. A chi ha portato i propri bambini agli eventi. A chi ha trascorso una serata in piazza. A chi ha semplicemente scelto di vivere Mussomeli. Perché alla fine è questo che volevamo. Un paese vivo. Un paese che si incontra. Un paese che fa festa insieme. Questa estate ci ha insegnato che quando ognuno mette a disposizione qualcosa — un’idea, un talento, un po’ del proprio tempo, una collaborazione — si può costruire qualcosa di davvero bello. Mussomeli in Festa 2026 è stata la festa di tutti noi. E questo non è un punto di arrivo. È un punto di partenza. Ci portiamo dietro tutte le idee che sono arrivate, l’entusiasmo di chi ha collaborato e l’affetto di chi ha partecipato. Perché il prossimo anno vogliamo fare ancora meglio. Insieme. Grazie Mussomeli. Grazie a tutti voi. Buona fine estate e… appuntamento al prossimo “Mussomeli in Festa”.

https://youtu.be/YALky_x5-Rg

