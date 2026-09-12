Mazzarino. Miguel Donegani (PeR) dopo i due colpi con spaccate: “Serve più sicurezza, più presenza dello Stato e risposte concrete”

MAZZARINO. Intervento forte di Miguel Donegani, segretario regionale di PeR (Progressisti e Rinnovatori), già Deputato, Vice Sindaco, Assessore, Consigliere. Donegani, parlando di quanto accaduto stanotte a Mazzarino (con due spaccate ad una filiale bancaria e ad una gioielleria), ha sottolineato senza mezzi termini: “Ieri eravamo a Mazzarino, insieme a Ismaele La Vardera, per parlare di sicurezza e denunciare la vicenda della gioielleria Quattrocchi. Questa notte, ancora una volta, le ruspe sono entrate in azione. Sono state colpite una banca e una gioielleria. È la terza spaccata in poche settimane.

A questo punto non possiamo più parlare di episodi isolati. Dietro ogni saracinesca sfondata ci sono persone, famiglie, lavoratori e commercianti che ogni mattina rialzano la serranda chiedendosi se saranno loro i prossimi. Mazzarino non può essere lasciata sola. Servono più sicurezza, più presenza dello Stato e risposte concrete. Ieri abbiamo denunciato un problema. Oggi la realtà ci ha dato una drammatica conferma. Noi continueremo a stare dalla parte della comunità e di chi ogni giorno lavora e vive questa città. Mazzarino merita sicurezza, Mazzarino merita risposte”.