Caltanissetta. Flc Cgil, Snals Confsal, Cisl e Uil Scuola e Gilda hanno espresso vicinanza all’Istituto San Francesco di Gela fatto oggetto di un grave atto vandalico

CALTANISSETTA. Le scriventi Organizzazioni sindacali, Flc Cgil (Diego Stagno), Cisl Scuola (Emanuele Caci), Uil Scuola (Leonardo D’Amico) Snals Confsal (Luigi Carletta) e Gilda (Nunzia Sabatino) venute a conoscenza che ieri il plesso Luigi Capuana dell’IC San Francesco Capuana è stato oggetto di un grave atto vandalico, con l’ingresso a scuola di sconosciuti che hanno appiccato un incendio che ha provocato gravi danni ai locali e agli arredi della scuola, esprimono la propria vicinanza alla Dirigente, a tutto il personale dell’Istituto, alle famiglie e agli alunni che dovranno iniziare le lezioni il prossimo 21 settembre.

Questo Vile gesto certifica il malessere sociale di questa città. Attaccare la scuola significa attaccare l’intera comunità e il futuro di una città, privandola di un presidio di legalità in cui crescono i futuri cittadini. Confidiamo che le forze dell’ordine possano trovare gli autori del vile atto .