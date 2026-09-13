Evade dai domiciliari e tenta un furto, 49enne arrestato dalla polizia a Catania

E’ evaso dai domiciliari e ha tentato di compiere un furto in un negozio del centro cittadino. Ma e’ stato scoperto dal personale di sicurezza, che ha chiesto l’intervento di una volante della Polizia di Stato, che si trovava in transito nel corso del servizio di controllo del territorio. L’uomo si e’ recato all’interno di un negozio di via Etnea e ha sottratto dagli scaffali alcuni oggetti, tentando poi di andare via senza pagare. Tuttavia, e’ stato notato dal personale addetto alla vigilanza dell’attivita’ commerciale, che lo ha fermato e ha richiamato l’attenzione di una pattuglia dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Dopo averlo identificato, gli agenti hanno verificato che il 49enne sarebbe dovuto rimanere presso la propria abitazione, a Picanello, in quanto sottoposto agli arresti domiciliari in relazione ad un procedimento penale per altri reati. Dopo la formalizzazione della denuncia da parte del responsabile del negozio, il 49enne e’ stato arrestato per tentato furto e per evasione. La merce poco prima rubata e’ stata restituita al legittimo proprietario e l’uomo, su disposizione del Pm di turno tempestivamente informato di quanto accaduto, e’ stato ricollocato agli arresti domiciliari. (AGI)