Mussomeli, donne vittime di violenza: alla Stazione Carabinieri inaugurata “Una stanza tutta per Sé”

Nella mattina di ieri, in collaborazione con il Soroptimist International Club di Caltanissetta, ha avuto luogo presso la Stazione Carabinieri di Mussomeli l’inaugurazione di ,nell’ambito del progetto dedicato all’accoglienza protetta delle donne vittime di violenza e delle persone vulnerabili.

L’allestimento della stanza, con il sostegno di Soroptimist International Club di Caltanissetta, con il prezioso contributo di “Fondazione Sicana” di Caltanissetta e dell’Associazione “Uniti in movimento” di Sommatino (CL), è l’espressione concreta, sul territorio, del Protocollo d’Intesa sottoscritto nell’anno 2015 a livello nazionale tra l’Arma dei Carabinieri e il Soroptimist, rinnovato il 7 novembre 2025 tra il Comandante Generale dei Carabinieri, Gen. C.A. Salvatore Luongo e la Presidente del Soroptimist International d’Italia, Dott.ssa Adriana Macchi. Il nuovo protocollo aggiorna e amplia il precedente del 2022, introducendo il progetto “Una stanza tutta per sé… portatile”: un kit dotato di notebook e microtelecamera integrata per la registrazione audio-video delle denunce e delle escussioni, destinato alla diffusione ai reparti dell’Arma sul territorio, anche indipendentemente dalla presenza di una stanza d’ascolto protetto dedicata.

Questo accordo strategico mira a creare in tutta Italia locali idonei e accoglienti, essenziali per ridurre il trauma dell’ascolto e supportare le vittime nel delicato momento della denuncia.

L’evento ha visto una significativa partecipazione delle massime Autorità Civili e Militari della Provincia, a testimonianza del forte impegno congiunto nel contrasto alla violenza di genere.

La cerimonia si è aperta con l’intervento della Dott.ssa Bora LA Paglia, socia fondatrice del Club Soroptimist di Caltanissetta, espressione nel territorio della fattiva sensibilità del Club nel promuovere la cultura della prevenzione della violenza contro le donne; a seguire, ha preso la parola la Dott.ssa Grazia Di Paola, Presidente del Comitato Pari Opportunità dell’Unione Italiana Soroptimist International. Proseguendo, il Comandante Provinciale Carabinieri di Caltanissetta ha illustrato in dettaglio il “Protocollo d’Intesa” siglato tra l’Arma dei Carabinieri e il Soroptimist International d’Italia, evidenziando la sinergia con i relativi club della provincia per la promozione del progetto, sottolineando l’importanza di un ambiente riservato e “familiare” per l’accoglienza delle vittime che va a potenziare le costanti attività di prevenzione e contrasto ai reati di violenza di genere e domestica che l’Arma conduce quotidianamente a tutela delle vittime e a presidio della sicurezza delle comunità, in particolare nei territori ove la Stazione Carabinieri è l’unico presidio di sicurezza presente. Sono stati inoltre ricordati i significativi risultati conseguiti nel corso di un periodo ultra decennale di proficua partnership tra l’Arma dei Carabinieri e il Soroptimist International d’Italia, tra cui l’apertura di oltre 255 locali dedicati all’ascolto protetto allestiti presso altrettante caserme in tutto il territorio nazionale, di cui n. 7, con quella appena inaugurata a Mussomeli, operativi in provincia, e precisamente nelle Stazioni Carabinieri di Caltanissetta, Gela, Mazzarino, Niscemi, Riesi e presso la Tenenza di San Cataldo.

Dopo i saluti istituzionali di S.E. il Prefetto di Caltanissetta, Licia Donatella Messina, le Autorità presenti, tra cui il Sindaco di Mussomeli Avv. Gianluca Nigrelli, si sono spostate all’ingresso della nuova “Stanza tutta per Sé”, ove si è proceduto a scoprire la targa posta a lato della porta di accesso alla stanza, e a sciogliere il nastro tricolore, inaugurando ufficialmente l’ambiente, con la benedizione impartita da Don Liborio Calogero Franzù, Sacerdote della Parrocchia “Cristo Re” di Mussomeli (CL).

Quale ulteriore valorizzazione dell’impegno congiunto dell’Arma dei Carabinieri e di Soroptimist nel contrasto alla violenza di genere, la Dott.ssa Bora La Paglia ha consegnato al Comandante della Stazione Carabinieri di Mussomeli la valigetta portatile, equipaggiata con notebook e microcamera, destinata alla registrazione delle denunce in contesti esterni agli ambienti istituzionali.