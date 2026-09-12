Caltanissetta, Risiko Club Ufficiale Eclettica: i risultati del primo turno del XXV Torneo

Giovedì scorso, presso Eclettica Street Factory si è giocato il primo turno del XXV torneo interno (campionato periodico). Quindici le giocatrici e i giocatori presenti divisi in tre tavoli da cinque.

Questa la composizione dei tavoli: tavolo 1: Luigi Tricoli, Martino Brucato, Mariella Brucculeri, Calogero Maira e Gabriele Taschetti; tavolo 2: Giancarlo Ciulla, Claudio Lombardo, Andrea Kiswarday, Maurizio Giunta e Ornella Turco; tavolo 3: Michele Cammarata, Armando Turturici, Giulia Gulino, Vincenzo Falzone e Fabrizio Butera. Le partite sono iniziate 5 minuti dopo le 20.30, nuovo orario di inizio per consentire a chi lavora e a chi va a scuola di non fare troppo tardi (alle 23,15 i tavoli avevano finito di giocare).

“Come direttivo abbiamo voluto “regolarizzare” l’inizio delle partite con un orario d’inizio delle partite massimo che sono le 20.30, per evitare di sforare la mezzanotte. – dichiarano dal Club nisseno – Chi per esigenze particolari ritarda (tolleranza massima 15 minuti, quindi entro le 20,45), avvisa e viene momentaneamente sostituito dal “ghost” (giocatore fantasma). Quando arriva, continuerà il gioco al posto del “ghost”. In ogni caso il regolamento, pubblicato sulla nostra chat e sul forum, norma i vari aspetti”.

Alla fine delle partite con conseguente “sdadata” hanno vinto i loro rispettivi tavoli: Martino Brucato, Andrea Kiswarday e Armando Turturici che guidano la classifica parziale che porterà alle semifinali del 15 ottobre e finali del 22 ottobre.

Domenica le giocatrici e i giocatori del RCU Eclettica saranno impegnati nel I° Master “Citta di San Cataldo” organizzato dal RCU “Il Pifferaio” di San Cataldo. Il programma prevede: dalle 09,00 alle 10,00 iscrizioni; ore 10,30 inizio prima partita; alle 14,30 seconda partita; a seguire le semifinali, la finale e le premiazioni.