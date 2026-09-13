Salute

Migranti, in 58 sbarcati a Lampedusa

Redazione 2

Migranti, in 58 sbarcati a Lampedusa

Dom, 13/09/2026 - 11:09

Condividi su:

Cinquantotto migranti sono sbarcati al porto di Lampedusa dopo essere stati soccorsi nel canale di Sicilia dalla ong Sea Punk1. I migranti, fra cui 11 donne e 3 minori, viaggiavano su un barchino di circa sette metri che, secondo quanto appreso, era partito martedi’ sera da Sabratha, in Libia. Il gruppo e’ composto da ivoriani, eritrei, gambiani, nigeriani, malesi e sudanesi. Dopo il triage sanitario effettuato al porto commerciale, tutti sono stati trasferiti nell’hotspot di contrada Imbriacola. Nella struttura si trovano adesso 135 ospiti, fra i quali 45 minori non accompagnati. (AGI)

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta