Migranti, in 58 sbarcati a Lampedusa

Cinquantotto migranti sono sbarcati al porto di Lampedusa dopo essere stati soccorsi nel canale di Sicilia dalla ong Sea Punk1. I migranti, fra cui 11 donne e 3 minori, viaggiavano su un barchino di circa sette metri che, secondo quanto appreso, era partito martedi’ sera da Sabratha, in Libia. Il gruppo e’ composto da ivoriani, eritrei, gambiani, nigeriani, malesi e sudanesi. Dopo il triage sanitario effettuato al porto commerciale, tutti sono stati trasferiti nell’hotspot di contrada Imbriacola. Nella struttura si trovano adesso 135 ospiti, fra i quali 45 minori non accompagnati. (AGI)