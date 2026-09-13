Incidente stradale. Schianto fatale contro un muro: perde la vita un 22enne

Una grave tragedia ha purtroppo scosso la comunità di Caltagirone. Nella capitale siciliana della ceramica, infatti, intorno alle 5 c’è stato un terribile incidente stradale al culmine del quale ha perso la vita un giovane di 22 anni.

Il ragazzo, a bordo di una Mercedes Classe A, secondo una prima ricostruzione di quanto avvenuto, avrebbe avuto un incidente autonomo in via Croce del Vicario con la sua auto che è andata a schiantarsi contro un muro. Sul posto si sono immediatamente portati, oltre ai Vigili del Fuoco, anche il 118 con i soccorritori che, tuttavia, hanno potuto ben poco in quanto il giovane è morto sul colpo. Le forze dell’ordine sono ora impegnate nella ricostruzione della dinamica dell’incidente al fine di stabilirne le cause.