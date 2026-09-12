San Cataldo, l’Istituto “G. Carducci” è scuola plastic free

Dal primo giorno di scuola di quest’anno, l’Istituto Comprensivo “G. Carducci” di San Cataldo, condotto dal Dirigente Scolastico prof. Salvatore Parenti, offrirà gratuitamente, ad alunni, docenti e personale, acqua depurata. Infatti, sono stati appena installati 4 distributori di acqua a temperatura ambiente e refrigerata, depurata con cartucce filtranti e lampada antibatterica, nei plessi della Scuola Primaria, a “San Giuseppe”, e nella Scuola Secondaria di I grado “G. Carducci”. Gli alunni, i docenti e il personale potranno dunque approvvigionarsi – senza limiti – di acqua, utilizzando propri contenitori come borracce, in tal modo eliminando la produzione di rifiuti plastici come bottiglie e bicchieri.«Il progetto “Scuola plastic free” – dice il Dirigente Scolastico Parenti – ha già avuto inizio negli anni passati con la distribuzione gratuita di circa 900 borracce agli alunni. I nostri fornitori di alimenti sono obbligati a utilizzare solo contenitori di carta o cartone riciclabile. Infine, dallo scorso anno sono state rimossi tutti i distributori di alimenti e bevande con involucri di plastica. Riteniamo che sia fondamentale rendere credibili le azioni di sensibilizzazione che la scuola propone agli alunni in tema di ambiente, praticando buone pratiche che ne dimostrino la fattibilità senza particolari sacrifici».