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Tragedia sulla strada: muore bambino di 9 anni, feriti gravemente la madre e il fratellino di 6 anni

Redazione 1

Tragedia sulla strada: muore bambino di 9 anni, feriti gravemente la madre e il fratellino di 6 anni

Gio, 17/09/2026 - 13:21

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Tragico incidente, quello che s’è verificato a Caravaggio, in provincia di Bergamo. Qui un bambino di nove anni ha perso la vita in un incidente stradale che ha coinvolto anche la madre, un’insegnante 44enne originaria di Modica, e il fratellino di sei anni, entrambi ricoverati in gravissime condizioni. La donna stava riportando a casa i due figli dopo una giornata trascorsa a Caravaggio.

I bambini viaggiavano sui sedili posteriori di una Mercedes GLA station wagon, entrambi assicurati ai rispettivi seggiolini, come previsto dalle norme di sicurezza. Poi, dopo una curva, qualcosa è andato storto. Le prime ricostruzioni parlano di una perdita di controllo del veicolo per cause ancora da accertare. La Mercedes ha deviato verso destra, è uscita dalla carreggiata, ha abbattuto un segnale stradale e si è schiantata contro un albero sul margine della strada. Un impatto violento. Alcuni automobilisti hanno assistito alla scena e si sono fermati. Mentre qualcuno lanciava l’allarme al 118, due giovani hanno cercato di soccorrere il bambino di nove anni, ma per lui non c’è stato nulla da fare.

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