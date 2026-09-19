Il sottosegretario agli Esteri Dell’Utri dal Brasile guarda a Palermo: il 3 e 4 gennaio sarà a ROOTS, il Gala Internazionale delle Radici Italiane





Missione in Brasile per il sottosegretario agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale Massimo Dell’Utri, che alla Farnesina ha assunto, tra le altre, la delega alle politiche per gli italiani all’estero.

La visita si inserisce nell’attività del Governo rivolta alle comunità italiane nel mondo e nel percorso di rafforzamento dei rapporti tra queste ultime e l’Italia. Un impegno che assume un significato particolare proprio in Brasile, Paese nel quale la presenza italiana rappresenta una realtà di straordinaria importanza: sono infatti oltre 35 milioni gli italiani e gli italodiscendenti.

Una comunità numerosa e profondamente radicata nella società brasiliana, che rappresenta un patrimonio di relazioni, cultura, storia e identità sul quale continuare a costruire il rapporto tra i due Paesi.



Dell’Utri aveva già indicato questa direzione intervenendo nei mesi scorsi all’Assemblea plenaria del Consiglio Generale degli Italiani all’Estero, quando aveva sottolineato la volontà di «intensificare ulteriormente il rapporto» con gli organismi di rappresentanza degli italiani all’estero attraverso un confronto «sereno e costruttivo».



Durante la missione in Brasile, il sottosegretario ha posto in particolare l’accento sul coinvolgimento delle nuove generazioni, chiamate ad assumere un ruolo sempre più attivo nel dialogo con l’Italia e nella rappresentanza delle comunità italiane all’estero.

«In Brasile ho potuto toccare con mano il potenziale dato da una delle nostre collettività più grandi e vivaci – ha dichiarato Dell’Utri –. È fondamentale che le giovani generazioni e le espressioni dei più recenti fenomeni di emigrazione cerchino di ricavarsi, anche nelle imminenti elezioni dei Comites, nuovi spazi di rappresentanza delle proprie istanze».

Un messaggio che guarda dunque al futuro della presenza italiana nel mondo, puntando sulla partecipazione e sulla capacità delle nuove generazioni di mantenere vivo e rinnovare il rapporto con il Paese d’origine.



La missione brasiliana diventa così una tappa significativa nel percorso di valorizzazione della grande rete degli italiani e degli italodiscendenti, nella quale il legame con le radici può trasformarsi anche in uno strumento di dialogo, cooperazione e nuove opportunità.

E proprio il tema delle radici riporterà presto Dell’Utri in Sicilia. Il sottosegretario ha infatti confermato la propria presenza a Palermo il 3 e 4 gennaio, in occasione di ROOTS, il primo Gala Internazionale delle Radici Italiane.

Un appuntamento che porrà ancora una volta al centro il rapporto tra l’Italia e le sue comunità nel mondo, valorizzando quel patrimonio umano, culturale e identitario che unisce milioni di italiani e italodiscendenti al Paese delle proprie origini.