Donna ferita nell’esplosione al mercato di Gela, risarcita con 98 mila euro

Un risarcimento da 98 mila euro è stato riconosciuto a una donna che, sette anni fa, rimase ferita nell’esplosione nel mercato rionale di via Madonna del Rosario, a Gela (Caltanissetta). Ci furono due vittime e decine di feriti, tra gli avventori che in quel momento si trovavano fra le bancarelle del mercato. Esplose una rivendita ambulante di prodotti di rosticceria, causando un incendio, propagatosi alle bancarelle vicine. Per questi fatti è in corso anche un procedimento penale, che in primo grado ha portato a condanne. Il giudice della sezione civile del tribunale gelese ha riconosciuto una responsabilità in capo al Comune di Gela, per non aver vigilato anche in materia di osservanza delle misure di sicurezza, così come indicato dal legale della donna, l’avvocato Rosario Giordano. (ANSA).