Serie D. Applausi della Nissa alla Vigor Lamezia per aver pulito a fine partita lo spogliatoio riservato alla squadra ospite

Un gesto di fair play, di sportività autentica e rispetto dell’avversario. E’ quello che ha compiuto la Vigor Lamezia in occasione della gara persa 3-1 con la Nissa al Tomaselli. La società del presidente Luca Giovannone ha apprezzato non poco il gesto di ripulire gli spogliatoi dopo la conclusione della partita. “Desideriamo rivolgere un sincero ringraziamento e un sentito apprezzamento alla Vigor Lamezia e ai suoi tesserati per l’atteggiamento corretto, leale e rispettoso dimostrato in occasione della gara disputata al Marco Tomaselli.

Al termine dell’incontro, entrando nello spogliatoio riservato alla squadra ospite, abbiamo trovato un ambiente perfettamente pulito e ordinato. Un gesto semplice, ma tutt’altro che scontato, che rappresenta un bellissimo esempio di educazione, senso civico e rispetto per la struttura che ha ospitato la squadra e per il lavoro di chi quotidianamente se ne prende cura”. La società Nissa ha poi concluso: “Sono questi i valori che vorremmo vedere sempre nel nostro calcio: la rivalità resta sul terreno di gioco, mentre rispetto, fair play e correttezza vengono prima di tutto”.