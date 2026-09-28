Serie D. Al Gela Calcio salta la panchina di Fabio Comandatore; sollevato anche il ds Marco Cammarata

All’indomani della sconfitta che il Gela ha rimediato nel campionato di serie D, la società Gela Calcio ha comunicato di aver sollevato ufficialmente dai rispettivi incarichi la guida tecnica della prima squadra, Fabio Comandatore, e il Direttore Sportivo, Marco Cammarata. A renderlo noto tramite comunicato ufficiale, è stato il presidente Maurizio Melfa.

Nella nota societaria si legge: “Il Presidente Maurizio Melfa, unitamente a tutta la compagine societaria e ai soci, desidera esprimere il proprio sincero ringraziamento ai due professionisti per la dedizione, l’impegno e il lavoro svolto con passione durante il periodo trascorso al servizio dei colori biancazzurri. A Fabio Comandatore e Marco Cammarata la società augura i migliori successi umani e professionali per il prosieguo delle rispettive carriere. Si comunica altresì che alle ore 16:00 presso gli uffici della Meic Service, sarà indetta una conferenza stampa a cui la stampa è invitata a partecipare”. (Foto Gela Calcio)