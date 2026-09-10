Referendum su educazione affettiva, superate le 500mila firme

Sono state superate le 500 mila firme online e cartacee per il referendum “Sì educazione affettiva nelle scuole”, promosso per abrogare le nuove disposizioni introdotte sull’educazione sessuo-affettiva a scuola. Alla fine del mese le firme verranno depositate alla Corte di Cassazione. “Un traguardo raggiunto in poco più di un mese da una campagna partita dal basso, grazie allo straordinario lavoro dei vol ontari in tutta Italia e al sostegno arrivato da associazioni, sindacati, studenti, insegnanti, personalità della cultura e dello spettacolo, creator e migliaia di cittadine e cittadini. È un risultato straordinario, ma non è finita qui: bisogna continuare a firmare, perché ogni firma in più darà maggiore forza alla nostra richiesta politica”, dicono Fabrizio Marrazzo e Marina Zela, promotori del referendum.

Il Comitato che ha promosso il referendum riferisce di essere stato contattato dal Movimento 5 Stelle e dal Partito Democratico, dai quali attende un’adesione pubblica, insieme a quella delle altre forze politiche. “Alle prossime elezioni l’educazione sessuo-affettiva sia centrale nei programmi”, aggiungono Marrazzo e Zela. “Cinquecentomila sono la soglia necessaria, ma ogni firma in più aumenta il peso politico e sociale della nostra richiesta. Ringraziamo volontari, associazioni, sindacati, studenti, insegnanti, artisti, creator e soprattutto le centinaia di migliaia di persone che hanno reso possibile questo risultato. Ora non fermiamoci: continuate a firmare e a far firmare. Le 500 mila firme sono un traguardo, ma ogni firma in più dà ancora più forza alla nostra voce”, concludono