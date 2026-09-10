Successo per il “Silent Book Party” alla Biblioteca Scarabelli: i ragazzi di DesTEENazione alla scoperta dei libri e della storia cittadina

Si è concluso con un bilancio positivo il “Silent Book Party”, l’evento organizzato alla Biblioteca Comunale “Luciano Scarabelli” e che ha avuto, come protagonisti,i giovani del progetto DesTEENazione.

L’incontro ha proposto un’originale immersione nel mondo della cultura e della lettura condivisa.

Dopo una lettura individuale e immersiva, vissuta in perfetto silenzio, i giovani partecipanti si sono aperti al confronto, scambiandosi reciprocamente opinioni, riflessioni e impressioni.

All’incontro il Comune di Caltanissetta ha donato dei libri di storia e cultura nissena alla neonata biblioteca dello spazio multifunzionale di esperienza di DesTEENazione di via Cittadella, l’iniziativa di inclusione e benessere giovanile promossa dal Comune di Caltanissetta all’interno del Programma Nazionale “Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027”.

I volumi donati sono “Breve storia della Biblioteca Comunale Scarabelli di Caltanissetta” di Antonio Vitellaro, il I e il II volume del “Teatro di Rosso di San Secondo” di Andrea Bisicchia, il volume “Sabucina” di Marisa Sedita Migliore e “Sansecondiana” di Marina Castiglione, Marisa Sedita Migliore e Maria Grazia Trobia.

La mattinata è proseguita con la visita alla Sala Rosso di San Secondo, suggestivo spazio in cui sono stati ripercorsi alcuni cenni sulla vita e sull’opera del celebre scrittore e drammaturgo nisseno.

Gli assessori alla Cultura Giovanna Candura e alle Politiche Giovanili Ermanno Pasqualino, sebbene impossibilitati a partecipare di persona, hanno voluto essere presenti idealmente inviando un messaggio di saluto ai partecipanti.

“L’iniziativa di oggi – ha commentato l’assessore Giovanna Candura – testimonia l’interesse dei ragazzi per la lettura introspettiva e ha offerto l’occasione di conoscere il patrimonio librario contenuto nella biblioteca Scarabelli che merita di diventare sempre più luogo di confronto e di crescita culturale”.

“Vedere la vostra crescita e il vostro entusiasmo è motivo di grande orgoglio per l’Amministrazione – ha sottolineato l’assessore Ermanno Pasqualino –: per noi siete interlocutori fondamentali e portatori di un’energia che merita pieno ascolto. Il Silent Book Party rappresenta uno spazio di libertà per staccare dai dispositivi digitali e riscoprire il valore del silenzio e della concentrazione. Offrirvi luoghi sani in cui esprimervi è per noi un dovere. Con la donazione di questi libri dalla nostra storica Scarabelli alla nuova biblioteca di via Cittadella, vogliamo compiere un gesto concreto di stima e fiducia: vi affidiamo questo patrimonio con la certezza che saprete farne strumento di crescita e libertà”.

Guidati dalla passione e dall’esperienza del dipendente comunale Rossano Dinaro, supportato logisticamente durante la visita dalla collega Anna Armone, i ragazzi hanno potuto compiere un vero e proprio viaggio nel tempo, ripercorrendo la storia della Biblioteca Scarabelli e scoprendo i volti e le personalità che ne hanno segnato la nascita e il successo nel corso degli anni.

I ragazzi sono stati guidati lungo le fasi della rilegatura antica del libro, osservato da vicino preziosi volumi carmelitani e agostiniani risalenti al Cinquecento, Seicento e Settecento e una rara pellicola cinematografica risalente agli anni ’30.

Presente all’incontro il vicepresidente dell’associazioneSocietà Nissena Storia Patria Santo Rizzo.

Al termine della mattinata, la psicologa Federica Falzone ha curato un momento di restituzione emotiva, invitando i partecipanti a condividere le proprie sensazioni sull’esperienza vissuta. È emerso un grandissimo entusiasmo, sia da parte dei giovani che già conoscevano la biblioteca, sia tra coloro che si sono accostati per la prima volta a questi luoghi, intraprendendo un percorso di scoperta culturale e relazionale del tutto nuovo.

Il Silent Book Party rappresenta solo il primo passo di un nuovo percorso della Biblioteca comunale “L. Scarabelli”, che insieme ad associazioni, cittadini e istituzioni sta programmando numerose attività per promuovere la lettura, la valorizzazione del patrimonio storico cittadino e la crescita personale delle giovani generazioni.