Seconda Categoria. Non è bastato alla Caterinese un super Mammolito: solo pari 2-2 contro l’Atletico Agrigento. Perdono Delia e Terranova Gela

Nel girone B del campionato di Seconda Categoria nessuna vittoria per le due nissene. La Caterinese (nella foto) ha pareggiato 2-2 con l’Atletico Agrigento. Due volte in vantaggio con un super Mammolito (davvero notevole il secondo gol su calcio di punizione dal limite con conclusione ad effetto), la compagine caterinese è stata raggiunta altrettante volte da un caparbio Atletico Agrigento che è riuscito così a conquistare un prezioso pari casalingo.

C’è da dire che allo stadio comunale caterinese oggi s’è respirato il clima delle grandi occasioni in quanto la Caterinese ha inaugurato il suo nuovo stadio in erba sintetica. Un evento che creato rinnovato entusiasmo attorno alla squadra di casa.

Ha invece perso 0-1 in casa un generoso Delia contro il Real Favara. A decidere la contesa è stato un gol di Chianetta abile ad infilare il pallone alle spalle del portiere di casa e a regalare tre punti importanti alla sua squadra all’esordio in campionato.

Nel girone G di Seconda categoria, sempre per la prima di campionato, nell’anticipo del sabato ha invece perso nettamente 4-0 il Terranova Gela con il Villasmundo. (Foto Asd Caterinese)