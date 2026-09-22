Enti locali Sicilia, assegnati a 158 Comuni fondi per sostenere la finanza locale

È stato pubblicato il decreto dell’assessore della Funzione pubblica Elisa Ingala che assegna le somme della prima di tre annualità di sostegno della finanza locale, previste dall’articolo 12 della legge regionale 1/2026. Il contributo, in totale 5 milioni, è stato assegnato a 158 Comuni che ne hanno fatto istanza e si sono dotati, entro il 30 giugno 2026, di strumenti efficaci per migliorare la riscossione dei tributi e il recupero dei crediti, con l’obiettivo di portare in equilibrio i loro bilanci.

«Crediamo – dice l’assessore Ingala – che le misure incentivanti e premiali, e non le sanzioni, siano lo strumento giusto per sostenere e avviare buone pratiche. Il governo Schifani mira a incoraggiare i Comuni virtuosi accompagnandoli in un percorso che li porti ad una sempre maggiore autonomia e indipendenza dai trasferimenti regionali e nazionali. Un Comune con un bilancio autonomamente in equilibrio è una garanzia per i cittadini e rende l’amministrazione locale in grado di erogare servizi pubblici essenziali efficienti e aumentare la qualità della vita dei siciliani».

Il contributo non vincolato nella spesa è stato distribuito tra i Comuni ammessi per la quota del 50 per cento in parti uguali e per il restante 50 per cento in proporzione al numero di abitanti. Può essere richiesto per una sola annualità nel triennio: gli enti non ammessi nel 2026 potranno riproporre l’istanza, alternativamente, o per il 2027 o per il 2028, rispettando le scadenze del 30 giugno e del 31 luglio di ciascun anno.