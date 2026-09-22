Caltanissetta, Piano per il Policlinico della Sicilia Centrale: il progetto del Consorzio Universitario trasmesso alla Regione

Il presidente del Consorzio Universitario di Caltanissetta attraverso una nota conunica che il Consorzio Universitario di Caltanissetta ha trasmesso formalmente all’Assessore regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale, On. Mimmo Turano, il “Piano Strategico per lo sviluppo del Sistema Universitario e la costituzione del Policlinico della Sicilia Centrale”, corredato dall’Executive Summary e dalla relativa presentazione illustrativa. Il documento dà seguito al percorso avviato con gli Stati Generali dell’Offerta Formativa Universitaria della Provincia di Caltanissetta del 29 maggio 2026 e al mandato conferito in quella sede dall’Assessore Turano al Consorzio per la predisposizione di una proposta organica sul futuro assetto universitario e sanitario del territorio. Il Piano propone un progetto complessivo che integra università, ricerca scientifica, assistenza sanitaria e sviluppo territoriale, assumendo il P.O. Sant’Elia, il CEFPAS e il sistema delle infrastrutture universitarie e scientifiche del territorio quali principali asset sui quali costruire una nuova fase di sviluppo del sistema universitario della Sicilia centrale. Elemento centrale della proposta – si legge nella nota – è il percorso verso la costituzione del Policlinico della Sicilia Centrale e della relativa Azienda Ospedaliero-Universitaria, non considerati come obiettivi isolati, ma come leva per produrre contemporaneamente un dividendo sanitario, un dividendo universitario-scientifico e un dividendo territoriale-istituzionale. Il Piano non individua preventivamente un Ateneo. Propone invece alla Regione l’avvio di una manifestazione pubblica di interesse, attraverso la quale acquisire e comparare, secondo criteri trasparenti, le diverse configurazioni accademiche, sanitarie e scientifiche concretamente praticabili. Gli esiti dell’istruttoria comparativa verrebbero quindi rimessi alla Giunta regionale per le successive determinazioni istituzionali. L’obiettivo -si legge a conclusione della nota – rappresentato dal Consorzio è quello di dare risposta a un’esigenza del territorio: superare una presenza universitaria prevalentemente fondata sul decentramento della didattica e costruire a Caltanissetta e nella Sicilia centrale un sistema universitario e scientifico stabile, multidisciplinare, integrato con la sanità e la ricerca e capace di attrarre studenti, docenti, ricercatori e investimenti.