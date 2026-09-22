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Operazione “Aquila Nera” dei Carabinieri di Trento, sgominate tre organizzazioni criminali: coinvolta anche Ragusa

Redazione 3

Operazione “Aquila Nera” dei Carabinieri di Trento, sgominate tre organizzazioni criminali: coinvolta anche Ragusa

Mar, 22/09/2026 - 08:45

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È scattata alle prime ore di oggi l’operazione “Aquila Nera” dei carabinieri del Comando provinciale di Trento, che ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di misure cautelari nei confronti di 20 persone in nove province italiane. Il provvedimento, emesso dal Tribunale di Trento, riguarda persone ritenute a vario titolo coinvolte in tre organizzazioni criminali dedite, secondo l’accusa, al traffico internazionale di cocaina e al favoreggiamento dell’ingresso clandestino di migranti in Italia attraverso la rotta balcanica. L’operazione è stata eseguita dai militari nelle province di Trento, Bolzano, Verona, Vicenza, Rovigo, Roma, Frosinone, Varese e Ragusa. Le contestazioni riguardano, a vario titolo, i reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti e associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di migranti. Ulteriori dettagli sull’indagine e sulle misure eseguite saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa in programma questa mattina al Comando provinciale dei carabinieri di Trento. (ITALPRESS).

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