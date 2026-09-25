Scompare nel nulla a Ottava, dopo 24 ore viene ritrovata: era caduta nel pozzo di un cantiere edile, è grave

(Adnkronos) – E' stata ritrovata stamani una donna scomparsa nella mattinata di ieri a Ottava, frazione di Sassari, che si era allontanata da casa senza più dare notizie di se. Marinella Campus, 49enne, è stata ritrovata alla periferia della frazione, in un cantiere edile all'interno di un pozzo dov'era precipitata. In un primo momento il corpo appariva senza vita, ma improvvisamente i Vigili del fuoco che l'hanno ritrovata, hanno sentito un flebile respiro. A quel punto il 118, presente sul posto, l'ha trasportata d'urgenza in un ospedale cittadino dov'﻿è tuttora ricoverata. Sul posto la Polizia. Già da ieri, dal momento del suo allontanamento da casa, i familiari avevano diffuso la notizia con foto e il probabile abbigliamento con un accorato appello a chiunque la vedesse o ne avesse notizia di avvisare le forze dell'ordine. Nelle ricerche erano aiutati da amici e associazioni di volontariato fino al lieto epilogo di stamani.

—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)