Mazzarino. Roberto Ferreri (Cgil): “Condanna e vicinanza alla cittadinanza per l’ennesimo, gravissimo episodio criminale che ha colpito il cuore della Città”

MAZZARINO. Riceviamo e pubblichiamo dal Responsabile della Camera del lavoro Cgil di Mazzarino, Segretario Organizzativo Cgil Caltanissetta, Roberto Ferreri, nota di condanna e vicinanza alla cittadinanza per quanto successo stanotte a Mazzarino con due spaccate effettuate su una banca e una gioielleria del centro cittadino.

“Esprimiamo la nostra più ferma condanna e la nostra totale vicinanza alla cittadinanza, ai lavoratori e agli esercenti di Mazzarino per l’ennesimo, gravissimo episodio criminale che la notte scorsa ha colpito il cuore della città. Il ripetersi con questa frequenza di assalti con mezzi pesanti non è più tollerabile e rappresenta un chiaro segnale di allarme sociale che non può essere sottovalutato. Non siamo di fronte a semplici reati predatori, ma a un’offesa aperta al tessuto economico, civile e democratico del nostro territorio.

La comunità di Mazzarino vive oggi in un clima di comprensibile angoscia e insicurezza. Quando le attività commerciali vengono sventrate nel cuore della notte con modalità così spregiudicate, a rischiare non è solo il patrimonio economico, ma la tenuta stessa della coesione sociale e della legalità. Come CGIL di Caltanissetta torniamo a denunciare con forza la cronica carenza di organico e di risorse assegnate alle forze dell’ordine nel nostro entroterra. I criminali approfittano evidentemente di un controllo del territorio reso fragile dalla spopolamento dei presidi istituzionali e dalla mancanza di un’adeguata dotazione di uomini e mezzi.

La sicurezza non è una questione di ordine pubblico delegata solo alla repressione, ma un pilastro fondamentale dello sviluppo. Senza sicurezza non c’è lavoro, non c’è impresa e non c’è futuro per i nostri giovani. Chiediamo con urgenza al Prefetto e alle autorità competenti un rafforzamento immediato dei presidi di controllo nella zona e la convocazione di un tavolo provinciale per la sicurezza e la legalità. Le istituzioni statali e regionali devono fare sentire la propria presenza in modo chiaro e non episodico. La provincia di Caltanissetta non può essere lasciata sola a fare i conti con l’isolamento e con la recrudescenza della criminalità. La CGIL continuerà ad essere al fianco di chi lavora onestamente, pretendendo risposte concrete per la tutela del territorio e di tutti i cittadini”.