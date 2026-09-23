San Cataldo. Pubblicato dal Comune avviso per il contributo destinato alle famiglie i cui figli sono pendolari

SAN CATALDO. È stato pubblicato l’avviso per il contributo destinato alle famiglie degli studenti delle scuole superiori che ogni giorno viaggiano fuori San Cataldo per andare a scuola. Possono presentare la domanda le famiglie con un ISEE non superiore a 10.632,94 euro.
La domanda va presentata al Comune entro il 30 novembre 2026. L’avviso completo e il modulo per fare domanda si trovano sul sito del Comune di San Cataldo. Si tratta di un aiuto importante per sostenere le famiglie nelle spese scolastiche e di trasporto dei loro figli.