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San Cataldo. Pubblicato dal Comune avviso per il contributo destinato alle famiglie i cui figli sono pendolari

Redazione 1

San Cataldo. Pubblicato dal Comune avviso per il contributo destinato alle famiglie i cui figli sono pendolari

Mer, 23/09/2026 - 15:05

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SAN CATALDO. È stato pubblicato l’avviso per il contributo destinato alle famiglie degli studenti delle scuole superiori che ogni giorno viaggiano fuori San Cataldo per andare a scuola. Possono presentare la domanda le famiglie con un ISEE non superiore a 10.632,94 euro.

La domanda va presentata al Comune entro il 30 novembre 2026. L’avviso completo e il modulo per fare domanda si trovano sul sito del Comune di San Cataldo. Si tratta di un aiuto importante per sostenere le famiglie nelle spese scolastiche e di trasporto dei loro figli.

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