San Cataldo. In occasione del completamento del restauro, l’11 e 12 ottobre l’associazione “Giuseppe Amico Medico” promuove la visita al gruppo sacro “Gesù e il Cireneo”

SAN CATALDO. In occasione del completamento dell’importante intervento di restauro del Gruppo Sacro “GESU’ E IL CIRENEO”, l’Associazione Culturale “Giuseppe Amico Medico” organizza, sabato 10 e domenica 11 ottobre 2026, un’apertura straordinaria della sede di piazza della Repubblica. Sarà così possibile ammirare il Mistero restaurato insieme alle altre Vare del Venerdì Santo.

Il Gruppo, realizzato nel 1919 dalla celebre Bottega dei Fratelli Malecore di Lecce, non veniva sottoposto a restauro dal 1980. Esso raffigura l’intenso momento evangelico in cui Gesù, lungo la salita al Calvario, viene aiutato dal Cireneo a portare il pesante legno della croce. Il restauro, curato dall’artista Maria Lucia Emma, ha restituito alle statue la brillantezza cromatica originaria e riportato alla luce dettagli e decori che sembravano ormai perduti. Tutto ciò è stato possibile grazie alle donazioni raccolte attraverso il 5×1000. Un sentito ringraziamento va a quanti hanno scelto di destinare la propria firma all’Associazione “Amico Medico” in sede di dichiarazione dei redditi.

“LE DIMORE dei TESORI” si svolge in contemporanea con il festival “Le Vie dei Tesori”, che anima numerosi comuni siciliani, ma che anche quest’anno non fa tappa a San Cataldo. Un’occasione, tutt’altro che casuale, che si inserisce nel percorso del nostro sodalizio volto a promuovere e valorizzare i preziosi “tesori” cittadini che da quasi cinquant’anni custodiamo con orgoglio e dedizione: un patrimonio troppo spesso trascurato o sottovalutato, che dovrebbe invece rappresentare un motivo di vanto e una risorsa per la crescita culturale e turistica della città. Le visite, guidate dai volontari dell’Associazione “Amico Medico”, saranno possibili sabato 10 e domenica 11 ottobre 2026, dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 19:30.