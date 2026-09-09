San Cataldo. Il 9 settembre nella Chiesa dei Cappuccini c’è “San Francesco 800” con lo storico Luigi Bontà

SAN CATALDO. Un viaggio nella storia e nella spiritualità di San Cataldo in occasione dell’ottavo centenario francescano. E’ quello che si terrà oggi a San Cataldo alle ore 19 con un appuntamento speciale dedicato alla riscoperta del patrimonio storico, artistico e religioso della comunità sancataldese.

L’evento è San Francesco 800 (1226 – 2026) – Alla scoperta della chiesa dei Cappuccini di San Cataldo e prenderà il via alle ore 19. Relatore sarà lo storico e studioso sancataldese Luigi Bontà. Lettrici saranno Sharin Giordano e Donatella Vella. Gli intermezzi musicali saranno curati da Mario Ferrara. L’evento è stato organizzato con il patrocinio di: Comune di San Cataldo. Prevista la presenza del sindaco Gioacchino Comparato e dell’assessore alla cultura Marianna Guttilla.

Nell’occasione, il prof. Luigi Bontà (nella foto) metterà a disposizione le sue preziose conoscenze storiche coinvolgendo la comunità in momenti di grande cultura, riscoperta delle radici e valorizzazione della storia locale.