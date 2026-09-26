San Cataldo. Il 26 settembre ultimo appuntamento alla Villa Comunale con Intrafestival

SAN CATALDO. Ultimo imperdibile appuntamento targato Intrafestival. E’ quello che si svolgerà sabato 26 settembre all’interno della Villa Comunale con inizio alle ore 20, con ingresso gratuito. Nell’occasione la Villa Comunale si trasformerà nella culla delle eccellenze sancataldesi, prendendo vita tra musica, arte, spettacolo e inclusione.

L’ingresso all’evento è del tutto gratuito. Prevista musica live con la band de I Celentadri, DJ Set con Andrea Riggi e Lucho. Previsto uno spazio di Inclusione & Sociale con la proiezione dei cortometraggi delle associazioni per la disabilità e spot di sensibilizzazione. Spazio anche per Arte & Spettacolo con Art exhibition e performance dal vivo, Food & Beverage con Deliziosi punti ristoro per stare insieme, e Area Kids: Un angolo interamente dedicato al divertimento dei più piccoli. Insomma, un gran bel momento di ritrovo e di festa per tutta la comunità sancataldese, un evento al quale non si può mancare.