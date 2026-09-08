San Cataldo. Al Risiko Club Ufficiale “Il Pifferaio” il 13 settembre c’è il 1° Master di Risiko

SAN CATALDO. Il Risiko Club Ufficiale Il Pifferaio è lieto di annunciare, per Domenica 13 settembre 2026, il 1° Master di Risiko Città di San Cataldo, che si svolgerà dalle ore 09.00 alle ore 23 circa presso i locali della Nuova Locanda del Pifferaio Magico della cittadina nissena, sede storica di gioco del Club verde amaranto. All’evento, che qualificherà il vincitore al campionato nazionale individuale di Risiko del 2027, sono già preiscritti 56 giocatori e giocatrici provenienti dalla Sicilia e da tante Regioni d’Italia. E’ l’evento principale che possa essere organizzato da un Risiko Club Ufficiale, che viene assegnato direttamente dall’Editore Nazionale in virtu’ di questo status d’onore per un Club di Risiko. Questo significa il riconoscimento verso il Club che viene considerato in base ai requisiti di divulgazione nel territorio locale e nazionale dei valori del gioco del Risiko e della Community dei giocatori. Riconoscimento che è stato assegnato al RCU Il Pifferaio dal luglio dell’anno scorso.

Qualunque appassionato giocatore, anche del Risiko Classico, è invitato a partecipare a questa bellissima giornata, o anche solo per venire a visitare i locali ove si giocherà e poter assistere alle entusiasmanti sfide che, per tutta la giornata, coinvolgeranno i giocatori presenti, con la formula di una partita prima di pranzo, pausa pranzo presso la Nuova Locanda con menù convenzionato, seconda partita, e poi le semifinali e la finalissima del Torneo con le premiazioni a seguire dei vincitori.

In attesa dell’evento di domenica prossima, che sarà preceduto il sabato sera da una cena conviviale con i giocatori che arriveranno a San Cataldo già dal sabato sera, le attività del Risiko Club Ufficiale Il Pifferaio sono più attive che mai. Domani sera sarà in programma il 2° turno del 10° torneo interno, con in classifica attualmente 12 giocatori, e domenica scorsa 4 giocatori e accompagnatori del Club verde amaranto (Alessio Sansoni, Mariella Brucculeri, Fabrizio Butera e Ornella Turco) si sono recati a Messina, per partecipare al primo Open di Risiko Ludik&Games, organizzato dal Risiko Club Ufficiale “Risiko dello Stretto” del capoluogo siciliano, al quale hanno preso parte 30 giocatori provenienti da tutta la Sicilia.

Per i giocatori del Pifferaio ci sono state delle belle soddisfazioni con 2 vittorie realizzate da Alessio Sansoni e Mariella Brucculeri, e il 5° posto assoluto nel Torneo raggiunto da Alessio Sansoni ma con gli stessi punti del 3° e del 4° classificato e a soli 2 punti dal 2° classificato. Per la cronaca ha vinto un giocatore proveniente dal Club di Risiko di Catania. Chiunque può diventare un valido giocatore di Risiko e divertirsi insieme agli appassionati di questo splendido gioco di strategia, il più conosciuto e venduto in Italia. E’sufficiente venire a partecipare alle serate di gioco del Risiko Club Ufficiale “Il Pifferaio” tutti i Mercoledì sera presso la Nuova Locanda di San Cataldo, sede ufficiale delle attività del Club.

E’ possibile partecipare alla serata di gioco di domani sera del RCU Il Pifferaio, e soprattutto al Master di Risiko di Domenica prossima, richiedendo informazioni ai referenti del Club Alessio Sansoni (tel.371/4566763), Mariella Brucculeri (tel. 331/6039772) e Gianluigi Orlando (tel 3291110564). Ci si può iscrivere e tenere informati sulle attività del Club anche attraverso le pagine social del Club sulle piattaforme Facebook e Instagram (basta digitare il nome del Club), e sul nuovo Canale Youtube @RisikoClubUfficialeIlPifferaio, nelle quali saranno pubblicati i vari regolamenti dei Tornei e tutte le foto, i video, le classifiche, e i resoconti dei vari eventi che via via sono organizzati.