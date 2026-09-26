Roma, muore investito da un treno della metro B nella stazione Garbatella

(Adnkronos) – Un uomo è morto a Roma dopo essere stato investito da un treno della metropolitana B nella stazione Garbatella in direzione Rebibbia. Sul posto, poco prima delle 10, sono intervenuti i Vigili del fuoco di Roma che hanno estratto l’uomo, rinvenuto privo di vita. Il decesso è stato constatato sul posto dal personale sanitario del 118. Sul luogo dell’intervento sono presenti anche le forze dell’ordine, impegnate negli accertamenti. Le operazioni si sono svolte sotto il coordinamento della Sala Operativa del Comando Vigili del Fuoco di Roma.

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