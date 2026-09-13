Promozione. Gol di Castrillo e Morleo per il Serradifalco nell’allenamento congiunto con l’Empedoclina

Allenamento congiunto per il Serradifalco Calcio che ha prevalso 2-0 sull’Empedoclina. All’Antonio Alaimo i falchetti hanno dimostrato di essere già in buona condizione. L’avversario ha rappresentato un ottimo test per la squadra di Gianfilippo Di Matteo che ha avuto modo di provare uomini e schemi in vista dei primi impegni stagionali ufficiali.

Per la cronaca, le reti dei falchetti sono arrivate entrambe nella ripresa e hanno portato la firma di Castrillo (nella foto) e Morleo. Un uno – due vincente che ha permesso ai falchetti di prevalere nel contesto di un allenamento congiunto nel quale la squadra di casa ha mostrato gamba e geometrie in mezzo al campo. Bene anche l’Empedoclina di Mariano Cordaro che, con la sua esperienza e competenza, sta lavorando ad un progetto sportivo importante.