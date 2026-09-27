Promozione. Al “Vincenzo Presti” pari 1-1 per il Real Gela con la Barrese: vantaggio di Caci, pari ospite con il bomber nisseno Ernesto Sammartino

S’è conclusa con un pari 1-1 la prima giornata del campionato di Promozione, girone D, tra Real Gela e Barrese. Al “Vincenzo Presti” di Gela il match è stato parecchio combattuto ed equilibrato con le due formazioni che hanno lottato su ogni pallone, dando vita a una sfida intensa e corretta.

Il Real Gela è passato in vantaggio nel primo tempo con Caci, portandosi sull’1-0 e chiudendo la prima frazione avanti. Nella ripresa è tuttavia arrivata la reazione degli ospiti che hanno pareggiato al 67’ con il bomber nisseno Ernesto Sammartino. Nel finale entrambe le squadre hanno provato a conquistare i tre punti, ma alla fine hanno dovuto accontentarsi del risultato di parità e di un punto per uno. (Foto Real Gela)