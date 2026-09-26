Prima Categoria. L’Atletico Nissa stecca all’esordio 0-3 contro l’Animosa Civitas Corleone

S’è chiusa con una sconfitta netta 0-3 l’esordio dell’Atletico Nissa nel campionato di Prima categoria. Una sconfitta che non è esattamente quello che la società, la squadra e l’ambiente si aspettavano. Dopo un primo tempo nel complesso equilibrato, terminato 0-0, nella ripresa s’è spenta la luce in casa Atletico Nissa.

L’Animosa Civitas Corleone, dopo essere passata in vantaggio con Galici su assist di Aurilio, ha raddoppiato ancora con Galici su assist di Maggio. A completare il tris è stato Blanda su assist di Riela. Un risultato rotondo per la squadra ospite che ha portato a casa tre punti riuscendo così a iniziare al meglio il proprio campionato.

La società ha così commentato la partita: “Non è l’esordio che volevamo, ma siamo soltanto all’inizio. Adesso bisogna analizzare gli errori, lavorare e ripartire. Niente alibi. Testa bassa e lavoro”. Insomma, tanta sana autocritica, altrettanta umiltà e consapevolezza che solo con il lavoro sarà possibile uscire da questa sconfitta e di tornare ad esprimere la cifra di cui la squadra resta capace.