Prima Categoria. Al “Tomaselli” l’Atletico Nissa vuole piegare l’Animosa Civitas Corleone nell’anticipo del sabato

Anticipo di campionato per l’Atletico Nissa di mister Tudisco sabato 26 settembre alle ore 15.30 per l’Atletico Nissa in Prima Categoria. La società del presidente Salvatore Messina affronterà in casa allo stadio “Tomaselli” di Caltanissetta i palermitani dell’Animosa Civitas Corleone. Un match che si annuncia da subito parecchio impegnativo per la compagine nissena che, tuttavia, intende onorare al meglio questa prima di campionato portando a casa i 3 punti.

In estate l’Atletico Nissa ha cambiato tanto sia sul piano tecnico che dei giocatori in rosa con una campagna acquisti sontuosa che ha permesso alla compagine nissena di attestarsi tra le protagoniste. Per altro, è poi arrivato anche il ripescaggio in Prima Categoria, per cui l’Atletico Nissa vuole onorarlo al meglio con una vittoria che metta subito in chiaro quelle che sono le ambizioni e gli obiettivi per la stagione sportiva 2026/2027. Arbitrerà Atletico Nissa – Animosa Civitas Corleone Riccardo Resina di Catania. (Foto Vincenzo Sena – Atletico Nissa)