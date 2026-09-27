Prima Categoria. Al Campofranco 2-0 il derby con il Riesi: in gol Messina e Panepinto. Ko l’Accademia Mazzarinese

Nel girone B del campionato di Prima Categoria, dopo la sconfitta 0-3 rimediata dall’Atletico Nissa nell’anticipo del “Tomaselli” contro l’Animosa Civitas Corleone, non è andata meglio all’Accademia Mazzarinese che ha perso 2-3 in casa contro l’Atletico Caccamo. E dire che i padroni di casa si sono portati due volte in vantaggio, prima con Battimili (1-0) e poi con Terrana (2-1). La squadra ospite, tuttavia, è riuscita entrambe le volte a riportarsi in parità con l’ottimo Giglio, prima di mettere la freccia decisiva per il 2-3 finale con la rete di Stanfa.

Una sconfitta che comunque non ridimensiona certo un’Accademia Mazzarinese che, nonostante la sconfitta, ha dimostrato di avere tutti i numeri per mettere in difficoltà qualsiasi avversario. Il derby provinciale, tra Campofranco e Riesi, se lo è aggiudicato il Campofranco 2-0 grazie alle reti di Messina, su assist di Aldin, e del sempiterno talento Cosimo Panepinto (nella foto) su assist di Messina.

Un uno – due vincente che ha permesso al Campofranco di attestarsi al primo posto in classifica dopo la prima giornata. Per il Riesi, invece, una sconfitta al culmine di una gara comunque generosa nel corso della quale ha sempre cercato la via del gol senza tuttavia risultati di rilievo.