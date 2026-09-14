Presentata la Ferrari 296 GT Modificata

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Ferrari porta all'estremo il progetto della 296 GT3 Evo con la nuova Ferrari 296 GT Modificata, sviluppata esclusivamente per l'impiego in circuito e riservata ai clienti del programma Club Competizioni GT. Svelata durante i Ferrari Racing Days di Budapest, sarà realizzata in edizione strettamente limitata e raccoglie il testimone della 488 GT Modificata. La nuova Ferrari 296 GT Modificata è spinta da un motore V6 biturbo di 2.992 cm³ con bancate a 120 gradi, montato in posizione centrale-posteriore. Ferrari è intervenuta su imbiellaggio, assi a camme, aspirazione, intercooler e turbocompressori, raggiungendo 730 CV a 7.500 giri/min e una potenza specifica di 244 CV/litro. Sono 130 CV in più rispetto alla 296 GT3 Evo, condizionata in gara dal Balance of Performance. Il risultato di questo sviluppo emerge sul cronometro: secondo Ferrari, la nuova vettura può completare un giro veloce a Fiorano tre secondi più rapidamente della 296 GT3 Evo. Anche il cambio sequenziale a sei rapporti riceve rapportature specifiche ed è abbinato a una frizione in carbonio. L'aerodinamica introduce lo Slotted Splitter anteriore, un cofano ridisegnato e nuove soluzioni per la gestione termica. Dietro debutta invece un'ala con pilone centrale, Gurney Flap maggiorato ed Endplate strutturali ispirati alla 499P. L'incremento delle prestazioni ha richiesto interventi anche sui freni, con nuovi dischi anteriori in acciaio, prese d'aria supplementari e condotti ottimizzati per migliorare il raffreddamento. Rimane presente il sistema ABS. Una peculiarità è l'abitacolo biposto: il sedile del passeggero permette di condividere le sessioni con un coach professionista, sfruttando anche l'interfono dedicato. L'acquisto comprende infine la partecipazione per due anni, o 12 round, al Club Competizioni GT, con appuntamenti 2027 previsti anche a Misano, Fuji, Indianapolis, Paul Ricard e Spa-Francorchamps.

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