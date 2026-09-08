Premiato a San Siro il Club Inter Serradifalco “Moratti – Trento” con una storica maglia per i suoi 20 anni di ininterrotta attività

Il presidente dell’Inter Club Serradifalco Trento – Moratti, Bernardo Alaimo, è stato premiato per i 20 anni di ininterrotta attività del club serradifalchese intitolato ad Angelo Moratti e Giuseppe Trento. Una giornata davvero speciale, quella vissuta dallo stesso presidente perché gli è stata consegnata una storica maglia dell’Inter in occasione della partita che ha visto l’Inter trionfare in rimonta 3-2 sul Napoli. Una doppia gioia che ha segnato una giornata decisamente da incorniciare.

Una giornata indimenticabile per chi, come Bernardo Alaimo, è sempre stato l’anima all’interno del Club Inter Serradifalco. La cerimonia di consegna della targa del ventennale è avvenuta allo stadio “Meazza” davanti a quasi 80 mila spettatori prima dell’inizio dello scintillante big match di campionato. Assieme a Bernardo Alaimo, a ritirare la maglia c’è stata anche Irene Trento.

Il Club Inter Serradifalco Moratti – Trento è una realtà storica consolidata in provincia di Caltanissetta e anche a livello regionale. Le sue attività in questi 20 anni sono state all’insegna dello sport, ma anche dei valori dell’aggregazione e della condivisione costituendo un valido punto di riferimento per il mondo del tifo nerazzurro non solo a Serradifalco ma anche nei centri viciniori.