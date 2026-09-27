Salute

Paziente violento al pronto soccorso, sei dipendenti contusi

Redazione

Paziente violento al pronto soccorso, sei dipendenti contusi

Dom, 27/09/2026 - 14:44

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Un altro episodio di VIOLENZA è avvenuto all’ospedale di Ivrea (Torino) nella serata di ieri, dopo che la notte precedente un paziente aveva aggredito un infermiere del Servizio psichiatrico. Stavolta un paziente è andato in escandescenza all’interno del pronto soccorso, scagliando sedie e tavolini contro il personale sanitario. Sei dipendenti dell’Asl To4 sono rimasti contusi: sono tre infermieri, due operatori socio-sanitari e un medico. Il paziente violento è stato poi fermato dai carabinieri.     L’episodio è stato segnalato dal sindacato NurSind, che giusto ieri aveva chiesto maggiori misure di sicurezza dopo l’aggressione ai danni dell’infermiere all’interno del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura.     “Esprimo la più totale e ferma condanna per l’ennesima, inaccettabile aggressione avvenuta ai danni di operatori del pronto soccorso di Ivrea – dice in merito il direttore generale dell’Asl To4, Luigi Vercellino -. Al personale coinvolto va la solidarietà di tutta l’azienda. Da parte nostra abbiamo messo in campo ogni risorsa e misura di sicurezza possibile all’interno dei nostri poteri organizzativi: chiediamo con forza un ulteriore supporto da parte delle forze dell’ordine”. 

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