“Palermo dal Mare”, la nona edizione salpa dalla Cala: appuntamento il 26 settembre

Palermo vista dal mare, raccontata attraverso immagini e parole. Torna sabato 26 settembre 2026 “Palermo dal Mare”, l’iniziativa giunta alla nona edizione e inserita nel Fabriano Festival del Disegno 2026 “is All Around”. L’obiettivo è valorizzare il patrimonio culturale e paesaggistico della città e del suo golfo, osservandoli da una prospettiva diversa.

Il progetto è ideato da Catia Sardella e Valeria Di Chiara e promosso da BCsicilia, Associazione per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, e da ALAB, Associazione Liberi Artigiani Artisti Balarm.

L’appuntamento è alle 9.30 alla Cala di Palermo. I partecipanti saliranno a bordo delle imbarcazioni messe gentilmente a disposizione da Antonio Mercadante, con Stephanie, Carlo Barraja, con La Perla Nera, e Nuccio Valenza della Lega Navale, con Kelly. Insieme alle organizzatrici, osserveranno e racconteranno la città: la corona dei monti, i palazzi signorili, le cupole e i giardini, le banchine e le navi, fino al profilo della costa. L’iniziativa sarà presentata da Alfonso Lo Cascio, presidente regionale di BCsicilia.

«Per capire Palermo bisogna arrivare dal mare. È dall’acqua, avvicinandosi alla costa o allontanandosene, che si coglie la forma della Conca d’Oro: un anfiteatro naturale di montagne che abbraccia la città e si apre sul Mediterraneo».

La prenotazione è obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni: Catia Sardella, 335 1277098; Valeria Di Chiara, 339 8792830. Email: palermodalmare@gmail.com – segreteria@bcsicilia.it.