Ospedale Mussomeli: Giuseppe Catania: “Finalmente una buona notizia: anche l’opposizione si è risvegliata dal torpore”

MUSSOMELI – L’on. le Giuseppe Catania già deputato Ars, attualmentevice sindaco del Comune di Mussomeli risponde ai consiglieri di minoranza “Insieme si può”: “Dopo mesi in cui ci è stato raccontato che tutto andava bene, che la sanità migliorava, che le liste d’attesa erano praticamente un ricordo e che i servizi erano tutti in via di potenziamento, oggi arriva finalmente una presa d’atto che condivido: l’offerta sanitaria sul territorio va potenziata (non solo quella ospedaliera ma anche quella territoriale), perché è stata ridotta ai minimi termini. Evidentemente anche loro, dopo un lungo sonno, hanno cominciato ad accorgersi di quello che cittadini, amministratori e operatori denunciano da tempo. La narrazione del “va tutto bene”, del “le liste d’attesa sono azzerate (non solo quelle col. codice “U”)” e del “i servizi stanno tutti migliorando” ormai non regge più. La realtà, purtroppo, è molto più complessa e i cittadini la vivono quotidianamente sulla propria pelle. Per questo, ben venga che anche l’opposizione abbia finalmente aperto gli occhi e riconosca che c’è un problema da affrontare e che la sanità nelle aree interne come la nostra ha bisogno di risorse, servizi e personale, non di racconti rassicuranti. Insomma, meglio tardi che mai. Adesso che ci siamo accorti tutti che la situazione non è esattamente quella che ci veniva raccontata, magari possiamo finalmente discutere di come cambiarla. Il risveglio è sempre un buon inizio. Anche se arriva con un certo ritardo”.

________________________________