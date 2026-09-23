Operaio precipitato al Colosseo, il sindaco di Crognaleto: “Sotto choc per morte Andrea Moretti, lutto cittadino per funerali”

(Adnkronos) – "L'intera comunità di Crognaleto, compreso il sottoscritto, è sotto choc". Lo afferma all'Adnkronos Orlando

Persia, sindaco di Crognaleto (Teramo) dove, nella frazione di Tottea, abitava

Andrea

Moretti

, l'operaio di 22 anni morto nella notte mentre era impegnato in alcuni lavori sull'illuminazione del Colosseo. Il giovane, rocciatore, lavorava in quota quando è precipitato. "E' una notizia che ha attraversato tutto il territorio e non trovo neanche le parole per esprimere il dolore, lo sconforto – continua il primo cittadino – Il giorno dei funerali sarà lutto cittadino". Intanto sulla pagina Fb del Comune di Crognaleto è stata postata la foto di un nastro nero in segno di lutto. E poi ancora: "Un ragazzo solare, dall'allegria contagiosa, con la passione per i cavalli. Un ragazzo solare, col sorriso stampato in bocca, educato, di sani valori e principi, sempre rispettoso e molto entusiasta di vivere la vita". Moretti era residente a Tottea di Crognaleto, ma lavorava spesso fuori spostandosi per i cantieri. "Potremmo dire che era un pendolare", afferma il primo cittadino. "Era molto attaccato alle sue origini, alla sua terra, al suo paese", continua Persia raccontando poi di una passione che il 22enne nutriva: "Gli piaceva molto andare a cavallo". Il sindaco ha parlato con la famiglia del ragazzo, chiaramente "sotto choc" per la tragedia. E già tanti anni fa, racconta il sindaco, "il padre era stato vittima di un incidente sul lavoro in cui, purtroppo, aveva perso una gamba".

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