Mussomeli, al Santuario “Cantata dei fratelli”: oggi festa della Patrona

MUSSOMELI – Festa della Madonna dei Miracoli e l’omonima confraternita con i suoi numerosi iscritti ha partecipato sabato scorso, nella messa vespertina dell’ottava, all’omaggio floreale alla Patrona. Durante la celebrazione della messa, presente il consiglio direttivo formato da Domenico Piazza Superiore, Vincenzo Lanzalaco vice, Antonino Messina segretario, Giuseppe Diliberto cassiere, Francesco Frangiamore, Giuseppe Aina e Giuseppe Sorce consiglieri) c’è stata la tradizionale “cantata dei fratelli” con la vestizione degli abiti confraternali e l’immissione definitiva al sodalizio: Canalella Maria Tina, Collura Federica, Frangiamore Calogero, Genco Maurizio, Nobile Andrea, Nobile Lorenzo. C’è stata anche la presentazione dei novizi Bertolone Maria Rina, Castiglione Angelica, Falletta Salvatore, Lombardo Matteo, Daniele Sebastiano Valenza che hanno indossato l’abitino. Al termine, il superiore Domenico Piazza ha letto l’atto di affidamento della confraternita alla Madonna. Intanto, oggi 8 settembre, giornata della festa, celebrazioni di messe e processione con la partecipazioni delle autorità civili e militari