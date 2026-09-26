Morto a 15 anni folgorato su un traliccio, ipotesi sfida social

E’ morto molto probabilmente per un gioco o una sfida social Jacopo Trabattoni, 15enne lodogiano il cui cadavere è stato ritrovato stanotte nei campi in località Bottedo di Lodi Vecchio. Secondo una prima ricostruzione, il giovane si sarebbe arrampicato su un traliccio di oltre 20 metri della rete elettrica, si sospetta per scattarsi un selfie e il suo corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco. Il cadavere presenterebbe segni di folgorazione. L’ipotesi è che possa essersi anche trattato di un gioco o sfida social