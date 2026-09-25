Mongolfiera, corsa e screening, Milano capitale della prevenzione anti-diabete

(Adnkronos) – Una mongolfiera a CityLife, screening gratuiti e una corsa aperta a tutti. Settimana prossima Milano si sveglia capitale della prevenzione anti-diabete, teatro del 62esimo Congresso dell'Easd (Associazione europea per lo studio del diabete) che animerà il capoluogo lombardo dal 28 settembre al 2 ottobre. Per l'occasione la città meneghina ospiterà anche appuntamenti dedicati alla popolazione, con l'obiettivo di portare i temi della salute oltre gli spazi congressuali e coinvolgere direttamente cittadini, famiglie e appassionati di sport. Le iniziative si inseriscono nel progetto 'Lasting health starts now', con cui Novo affianca alla presenza scientifica del meeting Easd 2026 un percorso di sensibilizzazione rivolto alla comunità, trasformando alcuni luoghi simbolo di Milano in spazi di incontro, partecipazione e promozione della salute. Una mongolfiera è il mezzo scelto da Novo per rappresentare la sua presenza al congresso. Sarà posizionata davanti al MiCo, sede dei lavori, ed è stata pensata per "per far vivere un'esperienza unica e dare al tempo stesso visibilità ai temi della salute e della consapevolezza", informa l'azienda. Sarà possibile salire sulla mongolfiera da lunedì 28 settembre alle 13 fino alle 12 di venerdì 2 ottobre, recandosi al gazebo presso il centro congressi. "La mongolfiera – spiega Novo – è un modo simbolico e visibile per portare in città un messaggio di consapevolezza e cura quotidiana: un invito per le persone a guardare verso l'alto, riflettere sull'importanza di scegliere abitudini più salutari e scoprire strumenti e informazioni utili per vivere 'una vita più leggera', anche consultando il sito web informativo su sovrappeso e obesità (www.novoio.com)". L'invito alla partecipazione prosegue giovedì 1° ottobre alle 7, con partenza da piazza Burri, per la 21esima edizione della 5K@Easd. Per la prima volta l'appello a partecipare è rivolto a tutta la popolazione: sono in programma una corsa di 5 chilometri con pacer professionisti e una camminata guidata di 2,5 km per tutti Alla corsa, patrocinata tra gli altri dal Comune di Milano, sarà presente anche il Team Novo Nordisk, la prima squadra al mondo di ciclismo professionistico composta interamente da atleti con diabete di tipo 1. "Attraverso la propria esperienza sportiva – ricorda l'azienda – il team si impegna a ispirare, informare e incoraggiare le persone con diabete a perseguire i propri obiettivi, promuovendo una vita attiva e una maggiore consapevolezza della malattia". Per partecipare è necessario registrarsi, specificando la partecipazione alla corsa in presenza e non virtuale. Per iscriversi: 2026 5K@Easd Challenge Online Registration. Infine gli screening cardiometabolici gratuiti, disponibili per tutti presso la Food Hall del CityLife Shopping District dal 28 settembre al 2 ottobre. In circa 8 minuti sarà possibile effettuare un controllo di alcuni indicatori associati al benessere e alla salute cardiometabolica, tra cui pressione arteriosa, stato di forma e invecchiamento cellulare, per acquisire una maggiore consapevolezza del proprio stato di salute. "Un semplice gesto per avvicinarsi ai temi della prevenzione e della salute", sottolinea Novo. "I controlli saranno svolti utilizzando un metodo innovativo e completamente automatizzato", precisa l'azienda. "Un'occasione semplice e accessibile per avvicinarsi alla cultura della prevenzione e ricevere uno stimolo concreto a prendersi cura di sé". Per partecipare sarà possibile prenotare lo screening direttamente presso l'area dedicata all'interno della Food Hall. "Con queste iniziative – si legge in una nota – Novo rinnova il proprio impegno come partner per la salute in Italia, affiancando ricerca e innovazione ad attività sul territorio che rendano la prevenzione più vicina alle persone. 'Lasting health starts now' esprime questo impegno: costruire una salute duratura nel tempo attraverso le azioni di oggi. La presenza a Milano in occasione di Easd diventa così un'opportunità per mettere in relazione il confronto scientifico con la vita quotidiana della comunità, attraverso esperienze accessibili e momenti di partecipazione".

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